ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index verder omhoog na recordslot op maandag

Economie
door anp
anp061026073 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag hoger geopend, waarmee werd voortgeborduurd op het nieuwe slotrecord van een dag eerder. In New York steeg de technologiebeurs Nasdaq op maandag eveneens naar een nieuw record. De olieprijzen stonden licht lager.
De AEX noteerde kort na opening 0,5 procent in de plus op 1129,31 punten. Op maandag won de hoofdgraadmeter op het Damrak 0,6 procent. De MidKap was vlak op 1070,06 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Frankfurt en Londen waren koerswinsten tot 0,6 procent te zien.
In de AEX was gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich koploper met een stijging van 1,5 procent. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners volgde met een winst van 1,2 procent. Chiptoeleverancier Besi kreeg een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America en was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 3,4 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Iedereen denkt dat de kleine spaarder is gered, maar wie vóór 1 januari wil schenken, moet naar 2027 kijken

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

289301233_m

Zeven keer zoveel PFAS in je bloed? In deze Nederlandse regio's is de vervuiling het ergst

Loading