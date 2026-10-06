AEX-index verder omhoog na recordslot op maandag

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag hoger geopend, waarmee werd voortgeborduurd op het nieuwe slotrecord van een dag eerder. In New York steeg de technologiebeurs Nasdaq op maandag eveneens naar een nieuw record. De olieprijzen stonden licht lager.

De AEX noteerde kort na opening 0,5 procent in de plus op 1129,31 punten. Op maandag won de hoofdgraadmeter op het Damrak 0,6 procent. De MidKap was vlak op 1070,06 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Frankfurt en Londen waren koerswinsten tot 0,6 procent te zien.

In de AEX was gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich koploper met een stijging van 1,5 procent. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners volgde met een winst van 1,2 procent. Chiptoeleverancier Besi kreeg een verlaging van het beleggingsadvies door Bank of America en was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 3,4 procent.