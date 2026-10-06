Werknemers wasserijen leggen opnieuw werk neer in cao-conflict

UTRECHT (ANP) - Werknemers van wasserijen gaan donderdag staken, meldt FNV. Volgens de vakbond zitten onderhandelingen voor een nieuwe cao nog altijd vast. Het is de eerste landelijke staking nadat er sinds begin september al meerdere keren op verschillende plekken gestaakt werd.

De vakbond wil maatregelen tegen de hoge werkdruk van het personeel en eist een structurele loonsverhoging van 6 procent. Een eindbod van de werkgevers werd door FNV-leden afgewezen. De vorige cao liep eind augustus af.

"'We hebben de werkgevers half september al gewaarschuwd. Als je dan nog steeds in alle talen zwijgt dan worden je werknemers vanzelf steeds bozer. Ze voelen zich niet gehoord en niet gewaardeerd", zegt bestuurder van FNV Industrie Ago di Giacomo Russo.

Onder de textielverzorgingsbranche vallen grote industriële wasserijen en kleinere wasserettes. In Nederland werken naar schatting 8000 tot 9000 mensen in de branche. Volgens de vakbond is de landelijke impact van de staking beperkt.