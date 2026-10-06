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Verdachte langer vast om doodschieten man op NDSM-kade Amsterdam

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De 37-jarige man die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam blijft ook de komende drie maanden vastzitten. Zijn hechtenis is met negentig dagen verlengd, liet de rechtbank in de hoofdstad dinsdag weten. De Amsterdammer wordt verdacht van moord.
Het slachtoffer (61) zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord, toen hij werd belaagd door iemand die langsliep. Die man had enkele jaren vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer destijds werkte. De voorbijganger kwam korte tijd later terug en schoot meerdere keren op het slachtoffer. De man overleed ter plekke. De 37-jarige verdachte werd korte tijd later op de kade aangehouden. Duikers vonden later een vuurwapen in het water.
Volgens het Openbaar Ministerie had de schutter de gevangenismedewerker aangesproken op een "gebeurtenis uit het verleden", maar het is niet bekend om wat voor gebeurtenis het gaat.
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