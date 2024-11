AEX-index verder omhoog na sterke opmars

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging maandag verder omhoog, na de forse koersstijging op vrijdag. De hoofdindex eindigde afgelopen week al 1,6 procent hoger. Die koerswinst volgde op een onverwachte krimp van de economische activiteit in het eurogebied in november. Dat voedde de speculatie op een grotere renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) in december om de economie te steunen.

In Milaan stond de bankensector in de belangstelling. UniCredit (min 2,8 procent) kondigde aan zijn Italiaanse rivaal Banco BPM te willen kopen voor ongeveer 10 miljard euro. De grootste bank van Italië breidde eerder al zijn belang in Commerzbank uit met het oog op een mogelijke overname van de Duitse bank. De Duitse overheid ziet een eventuele overname van Commerzbank door de Italiaanse bank echter niet zitten. Commerzbank zakte 6 procent in Frankfurt en Banco BPM klom 6 procent in Milaan.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 882,58 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 872,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.