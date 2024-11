BREDA (ANP) - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een minderjarig meisje uit België aangehouden in verband met bedreigingen van scholen in Breda. Zondag verschenen er berichten op sociale media waarin werd gedreigd met het schieten op scholen in die stad. De politie onderzoekt wat de precieze betrokkenheid van het meisje is.