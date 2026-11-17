AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de resultaten van Nvidia, die na sluiting van de beurshandel op Wall Street naar buiten komen. Het bestuur van de grootste verkoper van AI-chips ter wereld staat voor de lastige taak om het vertrouwen in Nvidia te herstellen na het vertrek van topman Jensen Huang.

Het bedrijf heeft al honderden miljarden dollars aan beurswaarde verloren sinds het vertrek van Huang na onthullingen over affaires, waaronder een relatie met een vermeende Chinese spion. Het spionageschandaal rond Nvidia heeft geleid tot flinke koersdruk onder AI-gerelateerde aandelen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 1126,32 punten. De hoofdindex sloot maandag al 0,6 procent lager door aanhoudende koersverliezen van ASML, Besi en ASMI. De chipbedrijven verloren nu tot 1,2 procent.