AEX-index verder omlaag na nieuwe aanvallen tussen VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag verder weggezakt na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig na een reeks van wederzijdse aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran, ondanks het staakt-het-vuren tussen de twee partijen.

Het Amerikaanse leger verklaarde vergeldingsaanvallen op Iran te hebben uitgevoerd en Iran stelde "krachtig en zonder de minste aarzeling" te reageren op elke aanval. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het staakt-het-vuren met Iran echter nog steeds van kracht. Volgens Iran hebben de VS het staakt-het-vuren geschonden door het uitvoeren van luchtaanvallen op Iraanse burgergebieden.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 1013,32 punten. Donderdag zakte de AEX al 1,2 procent, na het bereiken van een nieuw slotrecord op woensdag.