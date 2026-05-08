Hikers overleden na uitbarsting vulkaan Indonesië

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 9:30
JAKARTA (ANP/AFP) - Zeker drie hikers zijn overleden na een vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Halmahera, meldt de lokale politie. Twee van de slachtoffers zijn buitenlanders, een derde komt uit Indonesië. Nog tien anderen worden vermist.
Eerder werd gesproken over twintig vermiste wandelaars, zeven van hen zouden inmiddels veilig van de vulkaan af zijn gekomen. Er is een reddingsteam naar het gebied gestuurd, dat door vulkanische activiteit al sinds 17 april gesloten was voor bezoekers.
De reddingsoperatie vindt plaats in ruig terrein, dat slechts gedeeltelijk begaanbaar is met voertuigen. Volgens autoriteiten raakten vijf hikers gewond. Een deel van de slachtoffers moet via brancards worden geëvacueerd. De aanhoudende vulkanische activiteit vertraagt de reddingsactie.
