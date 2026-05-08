ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministerie laat nog niks los over terugkeer opvarenden Hondius

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 9:23
anp080526078 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen informatie geven over het plan dat wordt gemaakt voor de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. "We zijn druk aan het kijken wat er precies moet gebeuren", zegt een woordvoerder. "We zullen dat plan eerst richting alle betrokkenen communiceren en daarna publiek. Meer kan ik er nu niet over zeggen."
De Hondius is nu onderweg naar Tenerife en komt daar naar verwachting dit weekend aan. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog tien Nederlanders aan boord.
De Britse overheid heeft een gedetailleerd plan uitgewerkt voor de terugkeer van de ruim twintig Britten aan boord. "Passagiers en bemanningsleden die geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden door medewerkers van de Britse regering naar een luchthaven begeleid en krijgen een gratis vlucht terug naar het Verenigd Koninkrijk." Op de chartervlucht gelden strenge veiligheidsmaatregelen en bij terugkeer moeten zij 45 dagen in isolatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

generated-image

Drie medische routines die voor ouderen vaak geen zin meer hebben

103179413_1777865559285616_r

Dreumes in coma na inademen taartdecoratie: “Het ging allemaal zo snel”

200336092_m

Rundvlees blijft absurd duur: dit is waarom de prijzen niet zakken

163962209_m

3 redenen waarom intelligente mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn

Loading