Ministerie laat nog niks los over terugkeer opvarenden Hondius

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen informatie geven over het plan dat wordt gemaakt voor de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. "We zijn druk aan het kijken wat er precies moet gebeuren", zegt een woordvoerder. "We zullen dat plan eerst richting alle betrokkenen communiceren en daarna publiek. Meer kan ik er nu niet over zeggen."

De Hondius is nu onderweg naar Tenerife en komt daar naar verwachting dit weekend aan. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog tien Nederlanders aan boord.

De Britse overheid heeft een gedetailleerd plan uitgewerkt voor de terugkeer van de ruim twintig Britten aan boord. "Passagiers en bemanningsleden die geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden door medewerkers van de Britse regering naar een luchthaven begeleid en krijgen een gratis vlucht terug naar het Verenigd Koninkrijk." Op de chartervlucht gelden strenge veiligheidsmaatregelen en bij terugkeer moeten zij 45 dagen in isolatie.