Dreumes in coma na inademen taartdecoratie: “Het ging allemaal zo snel”

In het Australische Brisbane ligt een kind van 14 maanden in coma nadat hij glanspoeder inademde dat bedoeld was voor het decoreren van een taart.

De kleine Dustin Wildman wordt momenteel beademd in het ziekenhuis. Zijn moeder, Katie Robinson, een professionele bakker, was thuis een taart aan het maken voor de eerste verjaardag van het zoontje van een vriendin toen het helemaal misging.

Verstikking

"Mijn man en ik waren allebei thuis en hadden onze zoon van 14 maanden goed in de gaten", vertelt Robinson aan Australische media. "Maar binnen enkele seconden had hij een keukenla opengemaakt en klonk het alsof hij stikte. Het ging allemaal zo snel."

Toen duidelijk werd dat het ernstig was, belde Robinson direct het alarmnummer. "Binnen enkele minuten reageerde Dustin al niet meer."

Goudkleurig poeder

In het ziekenhuis ontdekten artsen dat Dustin goudkleurig glanspoeder had ingeademd. Een goedje dat gebruikt wordt om taarten een metallic uitstraling te geven. Robinson dacht ze het product veilig was, omdat veel van dit soort poeders eetbaar zijn.

"Zulk poeder is vrijwel altijd eetbaar, maar dit glanspoeder bleek alleen bedoeld voor decoratie die je van de taart verwijdert voordat je deze opeet", zegt zijn moeder. Onderzoek wees uit dat het poeder zink en koper bevatte. Toen het in contact kwam met vocht in zijn lichaam ontstond een stroperige substantie die verstikkend werkte.

Waarschuwing aan ouders

Het jongetje is inmiddels geopereerd, maar kan nog altijd niet zelfstandig ademen. Een vriendin van de familie is een crowdfundactie gestart om hen financieel te ondersteunen.

Robinson zegt dat ze haar verhaal deelt om andere ouders te waarschuwen. Ze heeft inmiddels ook contact opgenomen met de fabrikant van het product. Dat bedrijf heeft laten weten het glanspoeder uit Australische winkels te halen.