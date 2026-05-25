AEX-index vestigt weer nieuw slotrecord door hoop op einde oorlog

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is deze tweede pinksterdag opnieuw gesloten op een hogere stand dan ooit. Beleggers waren optimistisch vanwege de positieve berichten over een mogelijk einde van de oorlog in Iran. Aanleiding daarvoor waren uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die zaterdag zei dat er grotendeels overeenstemming is over een akkoord met Iran.

De AEX-index won maandag 0,8 procent tot een nieuw slotrecord van 1053,27 punten. Tussentijds noteerde de hoofdgraadmeter in Amsterdam een nieuwe recordstand van 1056,80 punten. Vorige week werd het slotrecord ook al verschillende keren verbroken.

De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, sloot 1,8 procent hoger op 1089,89 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot zo'n 2 procent. Wall Street blijft maandag gesloten om Memorial Day. Ook in Londen hadden beleggers een vrije dag. In Milaan werd de recordstand verbroken die sinds 2000 stond.

Prosus hoorde bij de grootste stijgers in de AEX-index met een winst van 3,4 procent. De techinvesteerder profiteerde waarschijnlijk van de koerswinst van 12 procent van Delivery Hero in Frankfurt. De maaltijdbezorger, waarin Prosus een belang heeft van 17 procent, maakte zaterdag bekend een miljardenbod van taxi- en maaltijdbezorgapp Uber te hebben ontvangen. Beleggers gokken erop dat er een hogere prijs nodig is om de deal rond te krijgen.

Alleen betaalbedrijf Adyen en chipbedrijf Besi stonden nog boven Prosus, met plussen tot 3,6 procent. Shell verloor 1,2 procent en eindigde onderaan. Maandag gingen de olieprijzen flink omlaag door de hoop op vrede in Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Olie- en gasbedrijven zoals Shell profiteerden afgelopen tijd juist van de hogere prijzen.

Voor luchtvaartconcern Air France-KLM zijn de goedkopere brandstoffen goed nieuws. Beleggers zetten het aandeel bijna 8 procent hoger, waarmee het de grootste winnaar was in de MidKap.