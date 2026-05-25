Prosus wil af van verplichte aandelenverkoop Delivery Hero

AMSTERDAM (ANP) - Techinvesteerder Prosus wil af van de Europese verplichting om zijn aandeel in de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero te verkopen. Dat stelde de Europese Commissie vorig jaar uit concurrentieoverwegingen als voorwaarde voor de overname van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Maar het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Prosus wil niet verdergaan met het verkopen van het belang zolang Uber bezig is Delivery Hero over te nemen. Daartoe heeft Prosus een verzoek ingediend bij de EU, melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Prosus heeft nu nog een belang van 17 procent in Delivery Hero. In augustus vorig jaar ging de Nederlandse techinvesteerder akkoord met de eis vanuit Brussel om dit binnen een jaar terug te brengen tot "een heel laag percentage". Prosus verkocht al 5 procent aan de activistische aandeelhouder Aspex en 4,5 procent aan taxi- en maaltijdbezorgapp Uber, waarvan dit weekend duidelijk werd dat het Delivery Hero voor miljarden wil overnemen.

Prosus wilde tegenover Bloomberg geen commentaar geven. Eerder klaagde topman Fabricio Bloisi al over de verkoopverplichting, die hij "een grote fout" noemde en schadelijk voor de aantrekkelijkheid van investeringen in Europa.