Hockeyers Rotterdam voor tweede keer in historie landskampioen

ROTTERDAM (ANP) - De hockeyers van Rotterdam zijn voor de tweede keer in het bestaan van de club landskampioen geworden. De ploeg van trainer Erik van Driel speelde in het eigen stadion in het tweede duel met 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam. Dat was voldoende na de 3-2-zege van de Rotterdammers in het eerste duel.

Rotterdam werd één keer eerder kampioen in de hoofdklasse heren. Dat was in 2013. De club verloor de finale van de play-offs ook drie keer, de laatste keer in 2024.

De hockeyers van Amsterdam moesten een achterstand goedmaken in de tweede wedstrijd en zo begonnen ze ook. Boris Burkhardt miste een strafcorner. Sam Steins Bisschop tipte even later binnen, waardoor de stand weer gelijk was.

Strafcorners

De Rotterdammers kregen in het tweede kwart een hele serie strafcorners, maar ze wisten niet te scoren. Thijs van Dam maakte uit de rebound wel de 1-1.

Amsterdam werd sterker in het derde kwart. Na een overtreding van Jesse Steenhoff mocht Amsterdam een strafcorner nemen en die werd benut door Burkhardt. De bezoekers kregen daarna tal van kansen om verder uit te lopen. Goalie Derk Meijer van Rotterdam redde op een inzet van Brent van Bijnen en op meerdere strafcorners van Amsterdam. Lee Morton mikte nog op de kruising.

Rotterdam sloeg een minuut voor tijd echter toe. Justen Blok schoot met een lang schot de bal naar voren, waar Joaquin Menini zijn stick ertegenaan kreeg: 2-2.