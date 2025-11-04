ECONOMIE
AEX-index zakt flink weg, Philips wint na cijfers

Economie
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 9:15
anp041125046 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag hard omlaag. Het aandeel Philips opende flink hoger, maar zag die stevige koerswinst snel verdampen. Het zorgtechnologiebedrijf boekte meer omzet en winst in het derde kwartaal, ondanks de impact van de hogere importheffingen die de Verenigde Staten dit jaar hebben ingevoerd. Het sterkst groeide het onderdeel dat producten maakt voor de persoonlijke verzorging, zoals scheerapparaten.
Philips-topman Roy Jakobs sprak verder van een sterke orderontvangst dankzij een sterke vraag in Noord-Amerika. Ook werd Philips iets positiever over de winstmarge dit jaar. Het aandeel won 0,5 procent.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 961,45 punten. Philips was de enige stijger bij de dertig hoofdfondsen. De MidKap daalde 0,8 procent tot 873,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,5 procent.
