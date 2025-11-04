ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer te veel asielzoekers in Ter Apel ondanks grote winteropvang

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 9:30
anp041125051 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten weer meer asielzoekers dan toegestaan. Het aantal bleef anderhalve week lang onder de grens, dankzij de opening van een grote tijdelijke opvang in Biddinghuizen, maar die zit zo goed als vol en kan dus niet veel mensen meer overnemen.
In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2048 mensen in het aanmeldcentrum. Dat betekent dat opvangorgaan COA weer een dwangsom van 50.000 euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. Het totale bedrag is nu 1,3 miljoen euro.
In Biddinghuizen is plek voor ongeveer 1200 asielzoekers. Na de opening daarvan daalde het aantal mensen in Ter Apel in een paar dagen tijd van bijna 2100 naar iets meer dan 1700. Sindsdien zijn er ruim 300 mensen meer in Ter Apel opgenomen dan er werden overgeplaatst.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

A-House-of-Dynamite

Het bizarre einde van Netflix-hit A House of Dynamite ontrafeld

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

Loading