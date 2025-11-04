Weer te veel asielzoekers in Ter Apel ondanks grote winteropvang

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten weer meer asielzoekers dan toegestaan. Het aantal bleef anderhalve week lang onder de grens, dankzij de opening van een grote tijdelijke opvang in Biddinghuizen, maar die zit zo goed als vol en kan dus niet veel mensen meer overnemen.

In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2048 mensen in het aanmeldcentrum. Dat betekent dat opvangorgaan COA weer een dwangsom van 50.000 euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. Het totale bedrag is nu 1,3 miljoen euro.

In Biddinghuizen is plek voor ongeveer 1200 asielzoekers. Na de opening daarvan daalde het aantal mensen in Ter Apel in een paar dagen tijd van bijna 2100 naar iets meer dan 1700. Sindsdien zijn er ruim 300 mensen meer in Ter Apel opgenomen dan er werden overgeplaatst.