Boksgevecht Paul afgelast om aanklacht tegen tegenstander Davis

MIAMI (ANP/AFP) - Jake Paul, de youtuber die zich heeft omgeschoold tot bokser, zal op 14 november niet vechten tegen Gervonta Davis. Zijn promotor MVP en streamingdienst Netflix hebben het boksduel afgelast, omdat Davis wordt aangeklaagd voor mishandeling van zijn vriendin.

De 28-jarige Paul is de vriend van schaatsster Jutta Leerdam. MVP meldt dat het een nieuwe tegenstander gaat zoeken voor de Amerikaan, die in juni nog won van de Mexicaan Julio César Chávez jr., voormalig wereldkampioen van de profbond WBC.

Het promotiebureau meldde eerder al dat het de beschuldigingen tegen Davis, de ongeslagen wereldkampioen bij de bond WBC, zou gaan onderzoeken. "We veroordelen alle vormen van geweld", stond er in een verklaring. De 30-jarige Davis zou in oktober zijn vriendin hebben mishandeld nadat hij haar had opgezocht op haar werk en vervolgens had meegesleurd naar een parkeerplaats.