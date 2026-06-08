AEX-index zakt na escalatie oorlog Midden-Oosten, olie duurder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag flink lager begonnen aan de nieuwe handelsweek. De vergeldingsaanvallen tussen Israël en Iran zorgden voor onzekerheid rond de vredesonderhandelingen over de oorlog in het Midden-Oosten. Door het opgelaaide geweld in de regio liepen de olieprijzen hard op, nu een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers weer verder weg lijkt.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 1029,86 punten. Vrijdag sloot de AEX al 0,6 procent in het rood. De MidKap daalde maandag 1,3 procent tot 1063,91 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 1 procent. Frankfurt verloor 1,2 procent na een forse daling van de Duitse fabrieksorders in april.