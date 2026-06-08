ING geeft AI grotere rol bij beoordelen hypotheekaanvragen

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft een eigen AI-model ontwikkeld om hypotheekaanvragen sneller te behandelen. Dit wil de bank op grotere schaal gaan inzetten, bevestigt een woordvoerder van ING na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. ING is volgens de krant de eerste Nederlandse bank die AI op grote schaal gebruikt bij besluiten of mensen een hypotheek kunnen afsluiten. Andere banken zullen naar verwachting snel volgen.

Het gaat om een proef, waarbij de kunstmatige intelligentie alle gegevens bekijkt en met suggesties komt voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag. Volgens de bank zorgt dit voor snellere processen, minder fouten en meer tijd voor complexe dossiers. Het hulpmiddel wordt nu al gebruikt door vijftig hypotheekmedewerkers van ING.

"De eerste bevindingen zijn positief, met plannen om in de zomer op te schalen. We zien veel mogelijkheden om de toepassing verder uit te breiden", laat de woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het besluit of een hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd nog steeds bij de ING-medewerker ligt.