AEX lager na sterke koerswinst dag eerder, chipfondsen zakken

Economie
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 17:52
anp190925179 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een kleine min gesloten, na de forse plus een dag eerder. De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI deden een stapje terug na de winsten tot bijna 9 procent op donderdag door optimisme onder beleggers over de sector na de miljardeninvestering van AI-chipconcern Nvidia in chipproducent Intel.
De AEX eindigde 0,4 procent lager op 929,94 punten. Op donderdag ging de hoofdgraadmeter op het Damrak nog 2 procent omhoog dankzij de sterke koerswinsten voor de chipfondsen. De MidKap zakte 0,7 procent tot 896,98 punten. De aandelenmarkt in Parijs was vrijwel vlak. Londen en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.
