Concerten D4vd afgelast na vondst overschot van kind in auto

AMSTERDAM (ANP) - Concertpodia Paradiso en Melkweg in Amsterdam schrappen de concerten van de Amerikaanse zanger D4vd die op 9 en 10 oktober gepland stonden. De 20-jarige zanger kwam de afgelopen week in opspraak omdat de politie van Los Angeles in een Tesla die op zijn naam stond een dood tienermeisje had aangetroffen. Vanwege de vondst en het onderzoek werden eerder op de dag ook concerten in de VS al afgelast.

Een woordvoerder van Paradiso en Melkweg zegt dat de optredens officieel zijn geschrapt vanwege "onvoorziene omstandigheden". Het lichaam dat de politie in de Tesla vond blijkt te zijn van een tienermeisje dat vorig jaar als vermist werd opgegeven. Het is nog niet duidelijk hoe zij om het leven is gekomen.

Ook is nog niet bekend of de zanger daadwerkelijk betrokken is bij de dood van het meisje. Er maakten meer mensen gebruik van de auto, aldus de politie.