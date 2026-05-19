Poetin met ceremonieel onthaal in China aangekomen

BEIJING (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin is met ceremonieel onthaal aangekomen in China voor zijn bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Op beelden van Al Jazeera is te zien hoe Poetin uit zijn vliegtuig stapt en onder meer wordt ontvangen door een groep schoolkinderen die met vlaggetjes zwaaien. De Amerikaanse president Donald Trump kreeg bij zijn bezoek vorige week een vergelijkbaar onthaal.

Volgens persbureau AFP wil Poetin met zijn bezoek aan China de goede banden tussen hem en Xi Jinping laten zien. Volgens het Kremlin staat onder meer op de agenda hoe het "strategische partnerschap" tussen Rusland en China kan worden versterkt.

Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. Sindsdien zijn de banden met China een stuk hechter geworden. Zo is China de belangrijkste afnemer van Russische gesanctioneerde olie.