AEX licht hoger op rustige dag, beurzen VS en China gesloten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht hoger begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers deden het rustig aan en keken uit naar het vervolg van het cijferseizoen later in de week. Ook hebben Amerikaanse beleggers een vrije dag vanwege President's Day.

In Shanghai is de beurs de hele week dicht voor de viering van het Chinees Nieuwjaar. Ook veel andere Aziatische beurzen hebben deze week aangepaste openingstijden. In Amsterdam komen onder andere de AEX-bedrijven ASR, IMCD, Aegon en Besi later in de week met resultaten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 995,63 punten. Vrijdag won de AEX 0,6 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 1008,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.