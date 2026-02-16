ECONOMIE
FT: leden Wagner Groep richten zich nu op sabotage in Europa

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 9:16
anp160226042 1
MOSKOU (ANP) - Leden van de voormalige Russische Wagner Groep houden zich tegenwoordig vooral bezig met sabotage in Europese landen, schrijft zakenkrant Financial Times. Westerse inlichtingenfunctionarissen zeggen tegen de Britse krant dat Rusland het netwerk van Wagner gebruikt om mensen te rekruteren die operaties op NAVO-grondgebied kunnen uitvoeren.
De groep speelde met zijn huurlingenleger lang een belangrijke rol bij de oorlog in Oekraïne, maar dat veranderde toen Wagner-leider Jevgeni Prigozjin in 2023 in opstand kwam. Zijn rebellie mislukte en twee maanden later kwam hij om bij een vliegtuigcrash.
Sindsdien is de rol van de overgebleven Wagner-leden onduidelijk. Volgens FT maakt de Russische inlichtingendienst GROe nu gebruik van Wagners ervaring met het werven van mensen uit achtergestelde Russische gebieden. Westerse functionarissen zeggen tegen de krant dat de GROe actief op zoek is naar "wegwerpagenten", die met sabotageacties chaos moeten zaaien in Europese landen.
