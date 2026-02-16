ECONOMIE
Trein in Zwitserland ontspoord na lawine

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 9:24
anp160226044 1
GOPPENSTEIN (ANP) - Bij het Zwitserse dorp Goppenstein is maandag een trein ontspoord, nadat er een lawine was geweest. De politie gaat uit van meerdere gewonden, meldt de Zwitserse nieuwssite 20 Minuten.
De trein ontspoorde rond 07.00 uur. Volgens spoorwegmaatschappij BLS had de trein tachtig mensen aan boord, schrijft 20 Minuten. De politie van het kanton Wallis meldt op X dat een reddingsoperatie gaande is en later met meer informatie te komen over de oorzaak van het ongeval. Het is nog onduidelijk of de trein door de lawine is getroffen.
