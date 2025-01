DEN HAAG (ANP) - Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn dinsdagochtend nog geen verzoeken voor consulaire bijstand binnengekomen van Nederlanders in Tibet. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie.

In Tibet zijn tientallen doden en gewonden gevallen door een zware aardbeving. Op X zegt BuZa de situatie in de regio "op de voet" te volgen. Nederlanders in Tibet krijgen het advies de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.