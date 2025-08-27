ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX licht omhoog in afwachting cijfers AI-chipbedrijf Nvidia

Economie
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 9:23
anp270825062 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst geopend. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalcijfers van AI-chipbedrijf Nvidia die na het slot van de Amerikaanse beurshandel naar buiten komen. Op het Damrak gingen de chipfondsen ASML, Besi en ASMI tot 1,9 procent omhoog.
Nvidia is 's werelds belangrijkste verkoper van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). De verwachtingen zijn opnieuw hooggespannen, aangezien Nvidia vorige maand als eerste beursgenoteerde onderneming een waarde van meer dan 4 biljoen dollar wist te bereiken door het optimisme op de financiële markten rond de sterke groei van AI-technologie.
De AEX noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 908,88 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 939,17 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Londen werden winsten tot 0,3 procent geboekt. In Parijs steeg de CAC40 0,4 procent na de flinke daling een dag eerder door de politieke onrust in Frankrijk.
Vorig artikel

Verdachte doodschieten agenten niet gezien, zoektocht gaat door

Volgend artikel

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?