AEX licht omhoog in afwachting cijfers AI-chipbedrijf Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst geopend. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalcijfers van AI-chipbedrijf Nvidia die na het slot van de Amerikaanse beurshandel naar buiten komen. Op het Damrak gingen de chipfondsen ASML, Besi en ASMI tot 1,9 procent omhoog.

Nvidia is 's werelds belangrijkste verkoper van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). De verwachtingen zijn opnieuw hooggespannen, aangezien Nvidia vorige maand als eerste beursgenoteerde onderneming een waarde van meer dan 4 biljoen dollar wist te bereiken door het optimisme op de financiële markten rond de sterke groei van AI-technologie.

De AEX noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 908,88 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 939,17 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Londen werden winsten tot 0,3 procent geboekt. In Parijs steeg de CAC40 0,4 procent na de flinke daling een dag eerder door de politieke onrust in Frankrijk.