Verdachte doodschieten agenten niet gezien, zoektocht gaat door

POREPUNKAH (ANP) - De Australische politie heeft sinds de schietpartij waarbij twee agenten stierven en een derde gewond raakte, geen informatie over waar de verdachte is. De zoektocht naar de man, Dezi Bird Freeman, gaat door.

De agenten werden dinsdag beschoten tijdens de uitvoering van een huiszoekingsbevel in Porepunkah in de zuidoostelijke deelstaat Victoria. De verdachte vluchtte daarna te voet de bush in en is sindsdien niet meer gezien. Er werd direct een grote zoekactie opgezet.

De politie denkt dat de man zwaarbewapend is en adviseert mensen hem niet te benaderen. Inwoners van Porepunkah en omgeving hebben de oproep gekregen binnen te blijven.

Lokale media omschrijven Freeman als een geradicaliseerde complotdenker met survivalskills en veel kennis van het gebied. Aanvankelijk was onduidelijk waar zijn partner en de kinderen waren. De politie meldt dat zij zich later op de dag hebben gemeld bij een politiebureau.