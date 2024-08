AEX lijkt hoger te beginnen aan laatste dag turbulente beursweek

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag hoger te gaan beginnen aan de laatste dag van een turbulente beursweek. De wereldwijde beurzen kwamen deze week flink onder druk te staan na een historische koersval van de Japanse beurs op maandag. De vrees voor een recessie in de Verenigde Staten wakkerde een wereldwijde verkoopgolf aan.

In Japan werd de verkoopgolf versterkt door een forse stijging van de Japanse yen. De yen stond juist lange tijd onder druk door de lage rente in Japan en de goedkope munt stuwde de winsten van de Japanse exportbedrijven. De Bank of Japan verhoogde vorige week echter opnieuw de rente, terwijl de Amerikaanse centrale bank zinspeelde op een renteverlaging in september. De yen steeg daardoor flink in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De Nikkei in Tokio kelderde maandag daardoor dik 12 procent en leed daarmee het grootste dagverlies sinds de beurscrash in 1987. Dat verlies werd een dag later bijna geheel weer goedgemaakt, nadat de Bank of Japan had laten weten de rente niet verder te zullen verhogen als de markten onrustig blijven. De Japanse hoofdindex sloot vrijdag 0,6 procent hoger en eindigde daarmee net iets onder het slotniveau van vorige week vrijdag.

Wall Street

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin. Ondanks de forse koersschommelingen lijkt de hoofdindex daarmee boven de slotstand van 878,91 punten van afgelopen vrijdag te eindigen. Op maandag kelderde de AEX nog tot zo'n 840 punten. De index staat nog wel ruim onder het recordniveau van bijna 950 punten van half juli.

Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index de grootste dagwinst boekte sinds november 2022. De stemming werd gesteund door positief nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat er minder Amerikanen dan verwacht een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering hadden ingediend, waardoor de zorgen over de economie werden getemperd. Afgelopen vrijdag versterkte een zwakke banengroei nog de angst voor een recessie in de grootste economie ter wereld.

Positief analistenrapport

Op het Damrak zal Just Eat Takeaway mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. Zakenbank Morgan Stanley verhoogde het advies voor de eigenaar van Thuisbezorgd.nl naar kopen.

De euro was 1,0923 dollar waard, vergeleken met 1,0911 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 76,12 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 79,03 dollar per vat.