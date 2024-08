Temu-eigenaar Colin Huang met 49 miljard dollar rijkste Chinees

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De 44-jarige Colin Huang, eigenaar van webshop Temu, is met een vermogen van bijna 49 miljard dollar de rijkste Chinees. Hij is daarmee de 69-jarige Zhong Shanshan voorbijgestreefd, die dankzij inkomsten uit onder meer de verkoop van mineraalwater en vaccins drie jaar lang de lijst van rijkste Chinezen aanvoerde.

Dit blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index. Huangs opmars is te danken aan China's veranderende winkelgewoonten. Zijn succes is niet onomstreden. Hij zou fabrikanten onder druk zetten om zo goedkoop mogelijk te produceren en gebruikmaken van dwangarbeiders. Temu ligt ook onder vuur omdat sommige producten niet veilig zouden zijn.

Huang was aanvankelijk actief in de game-industrie. Omdat succes daar uitbleef, begon hij in 2015 het webwinkelbedrijf Pinduoduo, dat snel bekend raakte met de verkoop van spotgoedkope producten. Zijn vermogen werd rond 2021 geschat op 71,5 miljard dollar. Maar zijn fortuin stortte door de coronapandemie bijna net zo snel weer in als het was opgebouwd. De afgelopen jaren heeft hij echter een opmerkelijke comeback gemaakt door onder de merknaam Temu zijn succesformule naar het buitenland uit te breiden.