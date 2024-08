AEX lijkt vlak te beginnen aan belangrijke week centrale banken

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe beursweek. Beleggers wachten vooral op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell vrijdag een toespraak houdt. Op de financiële markt hopen beleggers dat Powell zal aangeven dat de Federal Reserve volgende maand begint met het verlagen van de rente.

Begin deze maand laaide de angst voor een recessie in de VS nog op door een tegenvallend Amerikaans banenrapport en doken de aandelenkoersen wereldwijd omlaag. Afgelopen week kwamen de beurzen echter weer in rustiger vaarwater na meevallende cijfers uit de VS over de inflatie, de arbeidsmarkt en de winkelverkopen.

De kenners van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verlaagden afgelopen weekend de kans op een recessie in de VS naar 20 procent door de meevallende cijfers over de grootste economie ter wereld. Als het volgende banenrapport, dat op 6 september verschijnt, ook meevalt, zal de kans op een recessie waarschijnlijk verder worden teruggeschroefd tot 15 procent.

Bevoorrader

Ook komen deze week notulen van de afgelopen beleidsvergaderingen van de Fed en de Europese Centrale Bank naar buiten. Op het Damrak is het cijferseizoen inmiddels grotendeels achter de rug. Wel komen deze week nog de verzekeraars Aegon en ASR met resultaten.

De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens B&S maakte maandag bekend dat de verkopen en winst in de eerste jaarhelft zijn gestegen. Alle segmenten toonden groei ten opzichte van een jaar eerder, behalve het drankensegment. Ondanks de hogere containerprijzen door de geopolitieke onzekerheid, inflatie en ontwikkeling van de wereldeconomie, handhaaft het bedrijf de financiële doelen.

Gemengd beeld

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 1,8 procent lager na een onverwachte daling van de Japanse machine-orders. De Japanse beurs kende vorige week met een winst van bijna 9 procent de beste week in vier jaar. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

Goud werd vrijdag voor het eerst in de geschiedenis meer dan 2500 dollar per troy ounce (31,1 gram) waard en bleef hangen rond dat niveau. De euro noteerde op 1,1048 dollar, tegen 1,0998 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 76,29 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,4 procent tot 79,40 dollar per vat.