India bevestigt dat Modi naar Oekraïne gaat

NEW DELHI (ANP/RTR/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi gaat naar Oekraïne, bevestigt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Oost-Europese land is sinds het begin van de Russische invasie in 2022 bezocht door tal van buitenlandse leiders, maar Modi was nog niet gegaan.

Het ministerie meldt nog niet wanneer de reis moet plaatsvinden. Indiase media hebben eerder bericht dat het ergens deze maand moet gebeuren. Dergelijke bezoeken zijn voor Modi een diplomatieke balanceeract. Zijn land heeft een vriendschappelijke relatie met Rusland, maar zet ook in op goede banden met het Westen.

De Indiase leider bracht vorige maand een bezoek aan Rusland en deelde toen een foto waarop hij president Vladimir Poetin omhelsde. Dat leidde tot een geërgerde reactie van Oekraïne, onder meer omdat kort daarvoor een kinderziekenhuis was beschadigd bij een aanval op Kyiv. President Volodymyr Zelensky noemde het een grote teleurstelling dat "de leider van de grootste democratie" op zo'n dag vriendschappelijk omgaat met een "crimineel" als Poetin.