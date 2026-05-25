AEX naar nieuw record na berichten over naderende deal Iran-VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is maandagochtend gestegen tot een nieuw recordniveau. Beleggers trekken zich tijdens de dunne handel op tweede pinksterdag op aan berichten over een naderend vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De hoop is dat daardoor de Straat van Hormuz binnenkort weer helemaal heropent en de verstoringen aan de olie- en gasleveringen afnemen.

De hoofdindex in Amsterdam ging kort na opening van de handel zo'n 0,6 procent omhoog tot 1051,41 punten. Vrijdag werd het record van de AEX ook al aangescherpt.

Zaterdag meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat de VS grotendeels overeenstemming hadden bereikt over een akkoord met Iran. "De laatste aspecten en details van de deal worden momenteel besproken en zullen binnenkort worden bekendgemaakt", schreef hij in een bericht op zijn platform Truth Social. Trump heeft wel gewaarschuwd dat de blokkade van de Straat van Hormuz van kracht blijft totdat er echt een overeenkomst is bereikt.