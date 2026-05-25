Basketballer Wembanyama brengt Spurs langszij in play-offs NBA

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 9:14
SAN ANTONIO (ANP/RTR/BELGA) - De basketballers van San Antonio Spurs zijn in de finale van de Western Conference in de NBA tegen regerend kampioen Oklahoma City Thunder langszij gekomen. Dankzij uitblinker Victor Wembanyama won het team van trainer Mitch Johnson met 103-82. Na vier wedstrijden is de stand nu 2-2.
De Fransman Wembanyama noteerde 33 punten. De'Aaron Fox had met 12 punten en 10 rebounds ook een belangrijk aandeel in de overwinning. Bij Oklahoma City Thunder was Shai Gilgeous-Alexander met 19 punten de meest trefzekere speler.
De vijfde wedstrijd tussen beide ploegen is dinsdag in Oklahoma. Het team dat als eerste vier wedstrijden wint, gaat naar de NBA-finale tegen New York Knicks of Cleveland Cavaliers, die in de Eastern Conference tegen elkaar strijden in de finale. De Knicks leiden daar na drie wedstrijden met 3-0.
De Spurs werden in 2014 voor het laatst kampioen.
