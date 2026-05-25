Campagne Amber Alert om onveilige thuissituatie te herkennen

BEEK (ANP) - De Europese tak van Amber Alert begint een campagne om volwassenen te helpen bij het herkennen van signalen van een onveilige thuissituatie bij kinderen, om zo te voorkomen dat ze weglopen van huis. De campagne gaat van start in twintig landen, waaronder Nederland. Amber Alert maakt zich zorgen omdat er jaarlijks duizenden kinderen verdwijnen nadat zij van huis zijn weggelopen.

Amber Alert Europe noemt een onveilige thuissituatie "een belangrijke oorzaak" voor kindervermissingen. De organisatie ziet dat in veel gevallen waarschuwingssignalen al lang zichtbaar zijn voordat een kind verdwijnt, maar dat deze signalen vaak gemist of verkeerd begrepen worden door volwassenen die met de kinderen omgaan. Daarom hoopt men leerkrachten, sportcoaches, buren, zorgverleners en andere vertrouwenspersonen beter te trainen in het herkennen van deze signalen.

"Een vermist kind is vaak het sluitstuk van een veel langer verhaal", zegt Frank Hoen, oprichter en voorzitter van Amber Alert Europe. "Als we volwassenen kunnen helpen de signalen eerder te herkennen, kunnen we voorkomen dat kinderen ooit dat breekpunt bereiken."

Signalen

De campagne moet volwassenen bewust maken van vijf signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld. Dat zijn plotselinge gedragsveranderingen, onverklaarde verwondingen, een kind dat voortdurend op de hoede is, angst om naar huis te gaan en moeite met het uiten van gevoelens. Daarnaast biedt de campagne een concreet driestappenplan: herken de signalen, zoek contact en meld je zorgen.

De campagne gaat maandag, op de Internationale Dag van het Vermiste Kind, van start in veelal Europese landen, maar ook de Verenigde Staten doen mee.