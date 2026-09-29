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AEX nadert recordslot dankzij opmars chipaandelen, Arcadis omlaag

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 18:04
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de belangrijkste graadmeter voor de beurs in Amsterdam, bereikte dinsdag tussentijds een recordstand van 1125 punten, maar wist niet op de hoogste slotstand ooit te sluiten. Vooral chipaandelen waren in trek, net als op Wall Street.
De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,4 procent hoger op 1120,19 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, toonde een miniem verlies van 0,1 procent op 1090,98 punten. Dat kwam mede door een koersverlies van advies- en ingenieursbureau Arcadis van 1,5 procent. Het bedrijf hield dinsdag een beleggersdag en kondigde ook aan dat er duizend banen worden geschrapt. Daarnaast gaat Arcadis het merendeel van zijn architectuuractiviteiten afstoten, evenals de activiteiten in China. Het bedrijf wees de afgelopen maanden meerdere ongevraagde overnamebiedingen af van zijn Canadese branchegenoot WSP Global. Die laatste trok vorige week zijn bod in.
De beurzen in Londen en Frankfurt kwamen nauwelijks van hun plek. De CAC 40 in Parijs verloor 0,5 procent.
Biotechnoloog Pharming zakte 3,7 procent in de MidKap. Topman Fabrice Chouraqui treedt met onmiddellijke ingang af. Volgens Pharming is dat besluit in wederzijds overleg genomen vanwege meningsverschillen over de te volgen strategie van het bedrijf.
De chipbedrijven in Amsterdam stonden bij de winnaars. Besi, ASMI en ASML klommen tot 4,4 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en Shell behoorden tot de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 3,3 procent. Dat had te maken met een daling van de olieprijzen. Dinsdag werd ook bekend dat Shell een definitief investeringsbesluit heeft genomen om de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Canada te verdubbelen. Daardoor stijgt de jaarlijkse productiecapaciteit van de faciliteit van LNG Canada in Kitimat in de provincie British Columbia van 14 miljoen ton naar 28 miljoen ton. Het gas is bedoeld voor export naar Azië.
De Zwitserse chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli dook 9 procent omlaag in Zürich na een verlaging van de omzetverwachting voor dit jaar.
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