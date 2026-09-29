Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

Een rijbewijs verlengen lijkt iets voor je to-dolijst: pasfoto regelen, aanvraag doen, klaar. Maar verloopt je rijbewijs op of na je 75e verjaardag, dan komt daar een medisch traject bij. Dat hoeft geen hindernisbaan te worden. Wel is het verstandig om maanden vooruit te kijken, in plaats van pas te handelen wanneer de einddatum nadert.

Niet je verjaardag, maar de vervaldatum

Wie 75 wordt, hoeft niet op de verjaardag de autosleutels in te leveren. Het gaat erom wanneer je rijbewijs verloopt. Heb je tussen je 70e en 75e een rijbewijs verlengd, dan kan dat nog maximaal vijf jaar geldig zijn. Bij de volgende verlenging volgt de medische beoordeling.

Er bestaat bovendien geen maximumleeftijd om auto te rijden. De vraag is niet of je een bepaalde verjaardag hebt gevierd, maar of je nog aan de eisen voor rijgeschiktheid voldoet.

Je 75e verjaardag is geen automatische einddatum voor je rijbewijs.

Eerst de verklaring, dan de keuring

De eerste stap is een Gezondheidsverklaring. Daarin beantwoord je vragen over je gezondheid en bijvoorbeeld medicijngebruik. Dat kan digitaal via Mijn CBR; er bestaat ook een papieren versie.

Vervolgens krijg je bericht dat je een afspraak moet maken met een keuringsarts. Die onderzoekt je gezondheid en vult de benodigde formulieren in. De uiteindelijke beoordeling ligt bij het CBR, niet bij de arts die de keuring uitvoert.

Soms is daarmee voldoende informatie verzameld. In andere gevallen is een specialistisch onderzoek, aanvullende medische informatie of een rijtest nodig. Een bezoek aan een specialist is dus geen standaardonderdeel voor iedere oudere automobilist.

Pas na een positief besluit kun je het rijbewijs laten verlengen. De medische goedkeuring en de aanvraag van het nieuwe pasje zijn twee afzonderlijke stappen. Een bezoek aan de keuringsarts betekent dus niet dat de verlenging al geregeld is.

Vier maanden is een startadvies

Het advies is om de Gezondheidsverklaring vier maanden vóór het verlopen van je rijbewijs in te vullen. Dat is geen voorspelling dat iedere aanvraag vier maanden duurt. De ruimte is bedoeld om ook een eventueel aanvullend traject te kunnen doorlopen.

Digitaal indienen wordt sneller verwerkt en is minder foutgevoelig dan de papieren route. Vraag bij het maken van de keuringsafspraak ook hoe de arts de formulieren verstuurt: bij digitale verzending komen die rechtstreeks bij het CBR terecht; papieren formulieren moet je zelf opsturen.

Een medische goedkeuring is nog geen nieuw rijbewijs.

Laat de einddatum ondertussen niet uit het oog verdwijnen. Is de geldigheid voor de auto verstreken, dan mag je niet meer autorijden. Een lopende aanvraag is geen reden om die datum te negeren.

Ook de volgende verlenging komt eerder

Het nieuwe rijbewijs is vanaf 75 jaar maximaal vijf jaar geldig. Om medische redenen kan die periode korter zijn. Noteer daarom na ontvangst meteen de volgende vervaldatum: het papierwerk is misschien niet spannend, maar zonder geldig rijbewijs kom je niet ver.

In het kort

Controleer: de einddatum van categorie B op de achterkant van je rijbewijs.

Begin: vier maanden van tevoren met de Gezondheidsverklaring.

Volg: de instructies voor keuring en eventuele extra onderzoeken.

Verleng: na goedkeuring ook daadwerkelijk je rijbewijs.

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