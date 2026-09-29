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Kallas: EU wil relatie met Syrië uitbreiden en intensiveren

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 17:54
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DAMASCUS (ANP) - De EU wil haar relatie met Syrië uitbreiden en intensiveren. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas dinsdag in de Syrische hoofdstad Damascus. Na de val van het Assad-regime in december 2024 heeft de EU al snel de economische sancties tegen Syrië opgeheven, zei Kallas. Dat is eind mei 2025 gebeurd. "Nu willen we nog meer investeringen mobiliseren en ons partnerschap naar een hoger niveau tillen."
Kallas heeft aan de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani voorgesteld om dit jaar technische besprekingen te voeren over politieke en veiligheidskwesties, en over herstel en wederopbouw, zei Kallas tijdens een gezamenlijke persconferentie. Die besprekingen gelden wat Kallas betreft als de voorbereidingen op politieke besprekingen tussen de EU en Syrië voor de zomer van 2027.
"Maar dat hangt ook in grote mate af van Syrië", voegde ze daaraan toe, zonder daar verder op in te gaan.
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