Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Je beschermt je dure iPhone met een stevig hoesje, maar hangt hem vervolgens aan de goedkoopste oplader die je kunt vinden. Begrijpelijk, want zo’n blokje lijkt weinig bijzonders. Toch verdient juist dat onopvallende accessoire aandacht. Een ondeugdelijke oplader kan brand, een elektrische schok of schade aan je telefoon veroorzaken.

Dat betekent niet dat je verplicht een dure Apple-adapter moet kopen. De belangrijke scheidslijn loopt niet tussen duur en goedkoop, maar tussen deugdelijk en ondeugdelijk.

Het gevaar zit niet in het prijskaartje

Een oplader hoeft niet van Apple te zijn om geschikt te zijn voor je iPhone. Ook kabels en adapters van andere fabrikanten zijn bruikbaar, zolang ze compatibel zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Bij een slecht ontworpen elektrisch apparaat kunnen defecte onderdelen en loszittende verbindingen juist brandgevaar of een elektrische schok opleveren. Dat gevaar wordt niet kleiner doordat er een dure telefoon aan hangt. Kies dus niet uitsluitend op de laagste prijs, maar controleer ook wie het product maakt en verkoopt.

Bespaar op het merk als je wilt, niet op de veiligheid.

Vergeet het kabeltje niet

Een keurige adapter maakt een beschadigde kabel niet veilig. Een gerafeld snoer, beschadigde stekker of gebarsten adapterbehuizing is reden om het accessoire niet meer te gebruiken. Ook opladen in een vochtige omgeving brengt risico’s mee.

Heb je nog een iPhone met Lightning-aansluiting? Let bij een vervangende kabel op MFi-certificering. Nagemaakte of niet-gecertificeerde Lightning-accessoires kunnen het toestel beschadigen; ook kan de connector erg heet worden of kan opladen mislukken.

Warmte vraagt om ruimte

Ook met geschikte accessoires kun je onverstandig opladen. Stop je telefoon of adapter niet onder een kussen of dekbed en leg ze niet afgedekt neer. Ze moeten hun warmte kwijt kunnen.

Een iPhone kan bij een te hoge temperatuur het opladen vertragen of stoppen. Gebruik in een extreem warme omgeving kan de gebruiksduur van de batterij blijvend verkorten. Die temperatuurbeveiliging is dus geen uitnodiging om het toestel in de volle zon te laten liggen.

Ook een goede oplader hoort niet onder je dekbed.

Laad bij voorkeur overdag op, op een stabiele, onbrandbare ondergrond en in de buurt van een werkende rookmelder. Zo kun je toezicht houden, in plaats van een mogelijk probleem pas na het wakker worden te ontdekken.

Dit controleer je vóór het opladen

Compatibiliteit: kies een adapter en kabel die geschikt zijn voor je toestel.

Beschadigingen: gebruik geen gerafelde kabel of kapotte adapter.

Ventilatie: laat telefoon en oplader vrij liggen.

Alarmsignalen: stop bij overmatige hitte, lekkage of een sterke chemische geur. Bij rook of brand: verlaat de ruimte en bel 112.

De verstandigste aankoop is kortom niet automatisch de duurste oplader. Het is een passend, onbeschadigd product dat aan de veiligheidsnormen voldoet. Je hoeft geen extra geld uit te geven voor een logo, maar een onbekend koopje verdient meer aandacht dan alleen de vraag of de stekker past.

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