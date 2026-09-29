Sluit je deze week een nieuw vast energiecontract af, dan betaal je voor een kuub gas duidelijk minder dan een paar dagen geleden. Energiedirect verlaagde de gasprijs van zijn jaarcontract met bijna 20 cent, naar €1,671 per m³. Heb je al langer een variabel contract bij Essent? Dan gaat je tarief donderdag 1 oktober juist omhoog.

Dat komt door twee bewegingen die tegelijk plaatsvinden. Toch is de conclusie niet zo simpel als 'overstappen en klaar'. Als je het narekent, blijkt dat het variabele tarief van Essent ook na de verhoging per kuub nog lager ligt dan elk nieuw vast contract.

Vast wordt goedkoper, variabel duurder

Volgens Energievergelijk.nl gingen de tarieven voor nieuwe klanten bij Energiedirect en Essent vorige week twee kanten op. De vaste contracten werden goedkoper, terwijl de variabele contracten van beide leveranciers voor nieuwe klanten juist duurder werden: gas met ruim 28 cent per m³ en stroom met ruim 6 cent per kWh. Het jaarcontract van Essent bleef op €1,870 per m³ staan. Volgens de vergelijkingssite was dat de hoogste gasprijs van de hele markt.

Energiedirect is niet de enige die zijn vaste tarieven verlaagt. Vattenfall had volgens Energievergelijk.nl een week eerder nog de hoogste gasprijs van de markt en verlaagde sinds de piek twee keer. Eneco, Oxxio en Vandebron volgden. Die verlagingen gelden alleen voor nieuwe klanten. Heb je al een vast contract, dan merk je er niets van.

De oorzaak ligt op de gasbeurs. Op 14 september piekte de Europese gasprijs (TTF) volgens Energievergelijk.nl op €82,60 per megawattuur, het hoogste punt sinds december 2022. Op 22 september stond de prijs op €69,18: 16 procent lager in acht dagen. Energieadviesbureau WVE houdt het op een daling van ongeveer 15 procent sinds de piek van half september.

Dit betaal je vanaf 1 oktober bij Essent

Essent maakte in augustus bekend dat het nieuwe variabele stroomtarief €0,3109 per kWh wordt en het gastarief €1,4996 per m³, inclusief btw en belastingen. Het gaat om klanten met een standaard variabel contract dat vóór 1 september 2026 is ingegaan. De leverancier wijst op aanhoudende geopolitieke spanningen die de inkoopprijzen voor gas beïnvloeden.

Hoeveel dat scheelt, rekende Dagelijkse Standaard uit. Stroom gaat van €0,26914 naar €0,31092 per kWh en gas van €1,38952 naar €1,49963 per m³. Bij 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas per jaar komt de verhoging uit op €195,19 per jaar, gemiddeld €16,27 per maand. Stook je meer, dan ben je meer kwijt: bij 1.500 kuub komt er volgens die berekening alleen aan gas al zo'n €165 per jaar bij.

Ook na de verhoging betaal je bij Essent variabel minder per kuub dan bij het goedkoopste nieuwe vaste contract.

Vast tegenover variabel: de rekensom

We hebben het nagerekend voor een huishouden dat 2.300 kWh en 900 m³ per jaar verbruikt. Vanaf 1 oktober kost variabel bij Essent dan ongeveer €715 aan stroom en €1.350 aan gas: samen zo'n €2.065 per jaar, ofwel ongeveer €172 per maand.

Bij het verlaagde jaarcontract van Energiedirect kost dezelfde hoeveelheid gas ongeveer €1.504. Energievergelijk.nl rekent in een voorbeeld bij het artikel met een stroomprijs van €0,303 per kWh. Bij 2.300 kWh is dat ongeveer €697. Samen kom je dan op zo'n €2.201 per jaar, ongeveer €183 per maand. Vaste leveringskosten, netbeheerkosten, de belastingvermindering en eventuele welkomstkorting zitten in geen van beide bedragen.

Het verschil zit vooral in het gas. Op 27 september lag de gasprijs bij nieuwe contracten volgens Energievergelijk.nl tussen €1,521 en €1,870 per m³. Zelfs de onderkant daarvan ligt boven de €1,4996 die bestaande variabele klanten bij Essent vanaf donderdag betalen.

Waarom zou je dan nog vastzetten? Vanwege de zekerheid. Volgens Essent kunnen de variabele prijzen elk kwartaal veranderen, en dat kan beide kanten op. Daarnaast bepaalt de welkomstkorting vaak de uitkomst. Juist die korting ging bij het jaarcontract van Energiedirect en het driejarige contract van Essent tegelijk met de tariefverlaging omlaag, meldt Energievergelijk.nl. Een lagere prijs per kuub is dus niet automatisch een lagere jaarprijs.

De daling is broos

Volgens WVE is het nu een gunstiger moment om te vergelijken dan twee weken geleden, maar kan de daling zomaar weer omslaan. Energievergelijk.nl noemde als belangrijkste reden voor de daling de hoop op de-escalatie rond de Straat van Hormuz, waar een vijfde van al het vloeibare gas ter wereld doorheen gaat. Leveranciers kopen hun gas vooruit in. Een daling op de beurs zie je daardoor pas later terug in je tarief. Alleen bij een dynamisch contract werkt die meteen door.

Wat je nu kunt doen