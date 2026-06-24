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AEX opent iets hoger na flinke koersval dag eerder

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 9:12
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend na het forse koersverlies een dag eerder. Daarbij werden onder meer de chipbedrijven op het Damrak in de verkoop gedaan vanwege een wereldwijde uitverkoop in de techsector.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 1066,92 punten. Dinsdag zakte de hoofdindex nog 1,6 procent, onder druk van minnen voor de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML van bijna 8 procent. ASMI zakte nu nog eens 1,7 procent. Besi ging iets omhoog. ASML steeg 0,4 procent.
De MidKap daalde 0,1 procent tot 1083,61 punten. De index voor middelgrote bedrijven in Amsterdam verloor een dag eerder 1,3 procent.
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