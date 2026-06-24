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Waterschappen in kustgebied pakken verzilting door warmte aan

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 9:16
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RIDDERKERK (ANP) - De waterschappen in het westen van Nederland hebben diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland in trekt. De komende dagen geldt code oranje in grote delen van Nederland vanwege extreme hitte. De westelijke waterschappen laten zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek en het Brielse Meer aanvoeren om verzilting tegen te gaan.
Zo laat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanaf woensdag water vanuit de Lek door de Krimpenerwaard stromen en oppompen naar de Hollandse IJssel, die door het Groene Hart loopt. "De Hollandsche IJssel is belangrijk voor de aanvoer van zoet water om in ons werkgebied te kunnen blijven zorgen voor de juiste waterstanden, waterkwaliteit en stabiele kades", aldus een woordvoerster.
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