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Hitteprotocol Rijkswaterstaat woensdag en donderdag in hele land

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 8:53
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UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol voor woensdag en donderdag uitgebreid naar het hele land, meldt een woordvoerder. Dinsdag was het al van kracht in zes provincies. Het betekent dat gestrande weggebruikers in deze provincies op de wegen die Rijkswaterstaat beheert zo snel mogelijk naar "een veilige locatie met voorzieningen" worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.
Het gaat om de meeste snelwegen en een aantal N-wegen. Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.
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