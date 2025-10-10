ECONOMIE
AEX opent lager, ArcelorMittal zakt na adviesverlaging

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 9:16
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies geopend in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street een dag eerder. Staalfabrikant ArcelorMittal was de grootste daler in de hoofdgraadmeter met een min van bijna 3 procent. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verlaagde het beleggingsadvies voor ArcelorMittal dat op donderdag nog met een verlies van bijna 3 procent eindigde.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,3 procent in het rood op 955,71 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 916,87 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 procent, Londen stond 0,1 procent in het rood.
Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, eigenaar van onder meer parfumerie- en cosmeticaketen Douglas, was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van 1,9 procent.
