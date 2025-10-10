Hoekstra: vapen is wraak van de tabaksindustrie

LUXEMBURG (ANP) - Het gebruik van tabak, maar vooral vapen is "een enorm probleem", zei de Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Belasting). Hoekstra noemt het de "wraak van de tabaksindustrie". Dit omdat de tabaksindustrie zich volgens de Eurocommissaris "doelbewust op jongeren richt waardoor ze vatbaar worden voor dit specifieke product", zei hij voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Financiën in Luxemburg.

De ministers bespreken vrijdag voor het eerst het voorstel van de Europese Commissie om het minimumtarief op tabaksaccijns te verhogen om zo de verschillen tussen de lidstaten te verminderen. Ook op vapes en nicotinezakjes moet accijns worden geheven, wil de Commissie. Nederland is voorstander.

"We moeten ervoor zorgen dat de drempel omhooggaat", zei Hoekstra. Niet alleen omdat tabaksgebruik tot jaarlijks veel doden leidt, maar ook omdat de Europese lidstaten jaarlijks 13 miljard euro aan accijns mislopen door ontduiking en fraude, zei de Eurocommissaris.