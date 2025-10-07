ECONOMIE
AEX opent licht hoger na recordopmars

Economie
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 9:14
anp071025056 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger aan de dag begonnen, na eerdere recordstanden van de AEX. Op andere beurzen in Europa kwamen de graadmeters amper in beweging. Beleggers kijken meer naar de risico's rond politieke hoofdpijndossiers in de Verenigde Staten en Frankrijk. Goud, vaak een veilige haven in onzekere tijden, bleef gestaag doorstijgen in waarde.
De AEX opende net geen 0,1 procent hoger op 967,31 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 912,64 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,1 procent.
In Parijs zakte de hoofdindex een fractie, na een fors verlies een dag eerder. Dat gebeurde in een reactie op het aftreden van de Franse premier Sébastien Lecornu, die was aangesteld met de opdracht om het begrotingstekort van Frankrijk terug te dringen.
