AEX opent licht hoger na verliezen eerder deze week

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger geopend na de koersverliezen eerder deze week. Beleggers blijven terughoudend door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over Groenland. Op dinsdag werden daardoor flinke verliezen geleden op Wall Street, waar weer werd gehandeld na een lang weekend.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent in de plus op 992,39 punten. In de voorgaande twee handelssessies ging de hoofdgraadmeter op het Damrak omlaag door alle onrust rond Groenland en de extra importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen aan een aantal Europese landen.

De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Daar zal Trump later op de dag zijn opwachting maken en een speech geven.