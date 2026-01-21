Deen Lund Andresen sprint naar zege in eerste rit Tour Down Under

TANUNDA (ANP/BELGA) - De Deen Tobias Lund Andresen heeft de eerste etappe van de Tour Down Under gewonnen. De renner van Decathlon CMA CGM was na 121 kilometer in de sprint in het Australische Tanunda sneller dan topfavorieten Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) en de Australiër Sam Welsford. De Nederlander Danny van Poppel liep het podium nipt mis en werd vierde.

Lund Andresen (23) is ook de nieuwe leider in de eerste WorldTour-koers van het jaar, die duurt tot en met zondag. Welsford won vorig jaar drie etappes, de Ecuadoriaan Jhonatan Narváez pakte de eindzege.

Donderdag volgt een heuvelachtige rit van 148 kilometer tussen Norwood en Uraidla. In de finale volgt een beklimming met percentages tot boven de 10 procent.