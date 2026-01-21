ECONOMIE
Alcaraz en Sabalenka zonder setverlies verder op Australian Open

Sport
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 9:18
anp210126071 1
MELBOURNE (ANP) - Lijstaanvoerders Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka hebben zich zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Spanjaard Alcaraz versloeg de Duitser Yannick Hanfmann in Melbourne in een kleine drie uur (7-6 (4) 6-3 6-2), Sabalenka uit Belarus had nog minder moeite met de Chinese qualifier Bai Zhuoxuan (6-3 6-1). De tweevoudig winnares was na een uur en een kwartier klaar.
Alcaraz treft in de volgende ronde Corentin Moutet, de Franse nummer 37 van de wereld. De als eerste geplaatste Spanjaard verloor afgelopen twee jaar in de kwartfinales van de Australian Open. Het is het enige grandslamtoernooi dat hij nog niet won.
Sabalenka stuit nu op de voor Oostenrijk uitkomende Russische Anastasia Potapova. De vriendin van Tallon Griekspoor schakelde in de eerste ronde Suzan Lamens uit en was vervolgens te sterk voor de Britse Emma Raducanu.
In het enkelspel is Botic van de Zandschulp de enige overgebleven Nederlander. Hij komt donderdag in actie tegen de Chinees Shang Juncheng.
