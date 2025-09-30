ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen over vredesplan Gaza: EU staat klaar om te helpen

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 8:57
anp300925061 1
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moedigt alle partijen aan om de kans op vrede in Gaza nu te grijpen. "De EU staat klaar om haar bijdrage te leveren", schrijft ze op X. Ze verwelkomt het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump.
"De vijandelijkheden moeten eindigen door onmiddellijk humanitaire hulp te bieden aan de bevolking van Gaza en alle gijzelaars moeten onmiddellijk worden vrijgelaten", schrijft ze verder. Von der Leyen herhaalt dat een tweestatenoplossing "de enige haalbare weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten is, waarbij het Israëlische en Palestijnse volk vreedzaam en veilig naast elkaar kunnen leven, zonder geweld en terrorisme".
Trump presenteerde maandag een twintigpuntenplan dat onder meer de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza behelst. Israëlische gijzelaars moeten snel worden vrijgelaten in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

Loading