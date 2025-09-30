Von der Leyen over vredesplan Gaza: EU staat klaar om te helpen

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moedigt alle partijen aan om de kans op vrede in Gaza nu te grijpen. "De EU staat klaar om haar bijdrage te leveren", schrijft ze op X. Ze verwelkomt het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump.

"De vijandelijkheden moeten eindigen door onmiddellijk humanitaire hulp te bieden aan de bevolking van Gaza en alle gijzelaars moeten onmiddellijk worden vrijgelaten", schrijft ze verder. Von der Leyen herhaalt dat een tweestatenoplossing "de enige haalbare weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten is, waarbij het Israëlische en Palestijnse volk vreedzaam en veilig naast elkaar kunnen leven, zonder geweld en terrorisme".

Trump presenteerde maandag een twintigpuntenplan dat onder meer de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza behelst. Israëlische gijzelaars moeten snel worden vrijgelaten in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen.