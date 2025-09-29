AEX opent met kleine winst, chipfondsen omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is maandag met een kleine winst aan de nieuwe beursweek begonnen. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden bij de sterkste stijgers in de hoofdindex, net als techinvesteerder Prosus.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 939,95 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 893,75 punten. Op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen waren plussen tot 0,3 procent te zien.

ASMI, ASML en Besi gingen tot 1,5 procent vooruit. Prosus werd 1,9 procent hoger gezet. Verliezers waren onder meer Shell en Unilever met minnen tot 0,6 procent.

In de MidKap steeg Air France-KLM 0,8 procent. Air France en Delta Air Lines stoppen met de grondafhandeling door KLM op luchthaven Schiphol, zoals het laden en lossen van bagage. KLM zegt geïnformeerd te zijn door de luchtvaartmaatschappijen dat zij op zoek gaan naar een andere afhandelingspartner voor hun activiteiten. Vakbonden FNV en CNV vrezen dat dit meer dan honderd banen kan kosten. Verder gaf de kortgedingrechter op voorwaarden toestemming voor een nieuwe staking door KLM-grondpersoneel die FNV en CNV voor woensdag hebben aangekondigd.

Lufthansa

Kendrion won 6 procent bij de kleinere fondsen in Amsterdam. De producent van elektromagnetische componenten maakte een samenwerking bekend met het Duitse Knorr-Bremse bij het bedrijfsonderdeel Sibiu Mobility Electronics. Daarbij wordt de productiecapaciteit van Sibiu geleidelijk overgedragen aan Knorr-Bremse en zal het onderdeel uiteindelijk eigendom worden van het Duitse bedrijf.

In Frankfurt won Lufthansa 1 procent. Het Duitse luchtvaartconcern bevestigde maandag voorafgaand aan zijn beleggersdag dat 4000 administratieve banen worden geschrapt om kosten te besparen. Vrijdag waren er al mediaberichten over het banenverlies. Ook kwam Lufthansa met nieuwe financiële doelstellingen.

Miljardenovername Merus

In Kopenhagen werd Genmab 3 procent lager gezet. Het Deense farmaciebedrijf neemt de Nederlandse branchegenoot Merus over voor 8 miljard dollar. Merus ontwikkelt een behandeling voor kanker in het hoofd-halsgebied. De verwachtingen rond het middel zijn hooggespannen en kenners houden rekening met een echte blockbuster.